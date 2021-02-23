أسعار النفط تصعد مستفيدة من خفض الإنتاج الأمريكي

صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مستفيدة من خفض قسري لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية، بسبب موجة البرد التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوعين.

وتشير تقديرات مراقبين في سوق النفط الأمريكية، أن منصات الخام أوقفت إنتاج 2.5 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من الأسبوع الماضي، بفعل عقبات فرضتها درجات حرارة دون الصفر.

وعند الساعة (07:02 بتوقيت غرينتش)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.27 في المئة أو 83 سنتا إلى 65.23 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.12 في المئة أو 71 سنتا إلى 62.41 دولارا للبرميل.

كما تلقت الأسعار دعما من توقعات متفائلة لبنك غولدمان ساكس، بشأن احتمالية وصول سعر برميل النفط مستوى 75 دولارا بحلول الربع الثالث 2021، و70 دولارا في الربع الثاني.

وذكر “غولدمان” في مذكرة بحثية له، الإثنين، أن أسعار النفط ستواصل تسجيل زيادات خلال الفترة القريبة المقبلة، على الرغم من الضغوط التي تستمر في فرضها جائحة كورونا.

ووفق توقعات البنك، فإن عودة الاستهلاك لمستويات ما قبل الجائحة، قد تتحقق مجددا بحلول يوليو/ تموز المقبل.

ويبلغ متوسط استهلاك النفط حاليا قرابة 95.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 100 مليون برميل يوميا في الشهور الأربعة التي سبقت التفشي العالمي لجائحة كورونا.

المصدر: وكالة الاناضول