عمان تمنع دخول المسافرين من 10 بلاد بينها السودان ولبنان لـ 15 يوما ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 09:08

عمان تمنع دخول المسافرين من 10 بلاد بينها السودان ولبنان لـ 15 يوما ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 29 mins 23 February، 2021
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