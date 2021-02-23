المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جدد استعداد بلاده للدخول في “محادثات” مع إيران بشأن “العودة للاتفاق النووي” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 00:58

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جدد استعداد بلاده للدخول في “محادثات” مع إيران بشأن “العودة للاتفاق النووي”

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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