وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 47 وفاة و1541 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 21:26

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 47 وفاة و1541 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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