“التوحيد العربي” نعى النقاش: قضى حياته حاملا راية المقاومة

نعى حزب “التوحيد العربي” في لبنان في بيان له الاثنين المناضل الكبير أنيس النقاش.

وقال البيان “لقد حمل الراحل القضية الفلسطينية في وجدانه من خلال أبحاثه ودراساته الاستراتيجية الهامة فضلا عن اطلالاته الإعلامية مستنهضا همم الأحرار والمناضلين في معركة الدفاع عن فلسطين كل فلسطين”.

وتابع البيان “قضى النقاش حياته حاملا راية المقاومة مدافعا عنها في مختلف المحافل والمنابر المحلية والدولية، منتصرا لمفاهيمها العادلة وقيمها السامية، متصديا للحرب الكونية ضد سوريا التي شنت عليها من قبل الإرهاب التكفيري ورعاته الدوليين والإقليميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام