الإمام الخامنئي:إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الملف النووي وستمضي قدما ان اقتضت مصالحها على التخصيب بنسبة 60% – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 19:32

الإمام الخامنئي:إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الملف النووي وستمضي قدما ان اقتضت مصالحها على التخصيب بنسبة 60%

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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