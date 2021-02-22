قوات العدو الاسرائيلي تعلن حالة الاستنفار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وتغلق باب الساهرة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2021 - 17:32

قوات العدو الاسرائيلي تعلن حالة الاستنفار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وتغلق باب الساهرة (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة