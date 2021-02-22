التحكم المروري: تم رفع الصهريج المعطل على مفرق #جديتا باتجاه #شتورا والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 17:30

التحكم المروري: تم رفع الصهريج المعطل على مفرق #جديتا باتجاه #شتورا والسير الى تحسن تدريجي

منذ 1 ساعة 22 February، 2021
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