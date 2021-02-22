التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار بيار الجميل باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 15:26

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار بيار الجميل باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت يعمل على المعالجة

منذ 49 mins 22 February، 2021
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