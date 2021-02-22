التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار بيار الجميل باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 15:26
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الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً شمل وزيري الطاقة والصناعة ويقيل وزراء الموارد المائية والسياحة والبيئة والأشغال
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على بولفار بيار الجميل باتجاه العدلية ودراج من مفرزة سير بيروت يعمل على المعالجة
منذ 49 mins
22 February، 2021
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