التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 15:26

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 52 mins 22 February، 2021
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