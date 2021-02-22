التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد مقابل ctiy center ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2021 - 15:24

التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد مقابل ctiy center ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

منذ 53 mins 22 February، 2021
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