المفتي قبلان في نداء عاجل للرؤساء الثلاثة: من ضيع طلاب لبنان ضيع القانون والبلد والناس ولا بد من حل جذري

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء عاجلا الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، قال فيه:

“إنكم اليوم أمانة الناس على القانون والبلد، خصوصا الطلاب اللبنانين في الخارج الذين يرمي بهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف في المجهول ويدفع بهم نحو الكارثة دون رأفة أو رحمة أو وخز ضمير، ولا بد من حل جذري اليوم قبل الغد، لأن حاكم المصرف يتعامل على أنه حاكم لا محكوم وامبراطور فوق القانون، فالعجل العجل لأن من ضيع طلاب لبنان ضيع القانون والبلد والناس.

نحن مع أهالي أبنائنا الطلاب ومطالبهم في مواجهة الطغمة المصرفية الفاسدة الحاكمة، ولا أفهم أبدا أي إجراءات أو تعقيدات خارج ضرورة إنقاذ عقل لبنان وطلابه، ولن نسكت على ضياع الناس لأنهم مصدر سلطات البلد وشرعية الدولة والمراكز وبقية الأمل في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام