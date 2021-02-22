اعادة انتخاب آية الله جنتي رئيسا لمجلس خبراء القيادة

اعيد انتخاب آية الله احمد جنتي رئيسا لمجلس خبراء القيادة وكذلك اعضاء الهيئة الرئاسية خلال الاجتماع الثامن للمجلس بدورته الخامسة الذي بدا صباح اليوم الاثنين.
ووفقا لانتخابات هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة فقد اعيد انتخاب آية الله احمد جنتي رئيسا وآية الله محمد علي موحدي كرماني نائبا اول للرئيس وآية الله ابراهيم رئيسي نائبا ثاني للرئيس.
كما اعيد انتخاب آية الله احمد خاتمي وآية الله عباس كعبي سكرتيرين وآية الله هاشم حسيني بوشهري مسؤولا للشؤون الثقافية وحجة الاسلام محسن قمي مسؤولا للشؤون الادارية -المالية لمجلس خبراء القيادة.
المصدر: وكالة فارس