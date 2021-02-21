هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 21 2021 - 22:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان: الإعلان عن بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق بدءاً من صباح الاثنين مع التقيّد بإجراءات الوقاية
فتح وكالات السفر والسيارات ومحال الميكانيك ومغاسل السيارات وورش البناء شرط الاستحصال على إذن من منصة impact
وزارة الصحة العامة: 43 وفاة و1685 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن من مستشفى بعلبك الحكومي: ملتزمون خطة التلقيح لحماية فئات المجتمع والمقيمين كافة
النائب جبران باسيل: نريد حكومة برئاسة سعد الحريري رغم قناعتنا بأنه لا يقدر ان يكون عنوانا للاصلاح ولهذا لم نقم بتسميته
باسيل: من أسباب تأخر تشكيل الحكومة هي الخروج عن المبادرة الفرنسية وعن الأصول والقواعد والدستور والميثاقية
تيار المستقبل: لم يعرض على الوزير باسيل الاشتراك بالحكومة ومحاولته الايهام بضغوط عليه للمشاركة مجرد رواية تثير الضحك
وزير الخارجية الإيراني للمنار: السلاح الذي تشتريه السعودية لا يحسم حرب اليمن وإنما مقاومة الشعب اليمني التي تحسم الأمر
جواد ظريف للمنار: خطأ جيراننا أنّهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم
ظريف للمنار: إذا اقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة انتحاريّة لا لنفسها فقط بل لشركائها أيضاً
ظريف للمنار: هدفنا في سوريا محاربة الإرهاب ويجب على إسرائيل أن تدرك أنّ سياسات دعم الجماعات الإرهابية لن تبقى دون ردّ
ظريف للمنار: نعمل لمساعدة اللبنانيّين للاتفاق فيما بينهم ولا نستطيع فرض أي اتفاق على اللبنانيين ولا يقدر أي أحد على ذلك
ظريف للمنار: قدمنا اقتراحات لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار المرفأ لكن ضغوط أمريكا حالت دون قبول لبنان لمساعداتنا
الرئيس الإيراني: رفع الحظر مطلب قانوني وسنعود حينها إلى تعهداتنا في الاتفاق النووي وفق مبدأ "العمل مقابل العمل"
بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية بعد محادثات طهران: ايران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة من دون قيود
البيان المشترك: الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: توصلنا لاتفاق فني مؤقت مع طهران يقضي بمواصلة عمليات التفتيش 3 أشهر
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن مستعد للحديث مع الإيرانيين بشأن العودة لتقييد برنامجهم النووي
سانا: افتتاح ممر في قرية ترنبة بريف ادلب لاستقبال الراغبين الى مناطقهم المحررة من الارهاب
وزارة الدفاع الجزائرية تنفي مشاركة الجيش تحت مظلة دول الساحل الخمس
مصادر عراقية: وفد من الفاتيكان يصل الى محافظة النجف الاشرف للتنسيق قبل زيارة البابا الى العراق
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبيةً لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزير الاعلام الصومالي: الامارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا
البنك المركزي السوداني يوحد أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تلبيةً لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: محاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية فتحي باشاغا ومقتل أحد المهاجمين واعتقال آخرين
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي حصول محاولة اغتيال باشاغا ويعتبر أن ما حدث هو سوء تصرف من حرس الوزير
نيجيريا: مقتل سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم بالقرب من العاصمة أبوجا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية (سانا)
منذ 2 ساعة
21 February، 2021
هزة أرضية
التعليقات
ذات صلة
إندونيسيا.. مقتل 42 شخصا وإصابة المئات بهزة أرضية
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5,3
لبنان.. هزة أرضية موقعها منطقة قضاء زحلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}