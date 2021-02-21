هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2021 - 22:34

هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية (سانا)

منذ 2 ساعة 21 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة