قوى الامن: ختم مقهى بالشمع الأحمر في زفتا ومحاضر ضبط بحق مالكه والزبائن لمخالفتهم قرار الإقفال العام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 20:06

قوى الامن: ختم مقهى بالشمع الأحمر في زفتا ومحاضر ضبط بحق مالكه والزبائن لمخالفتهم قرار الإقفال العام

منذ 3 ساعة 21 February، 2021
زفتا
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص بلعب الميسر في أحد المقاهي في بلدة زفتا الجنوبية، مخالفين بذلك قرار الإقفال العام.
على الفور، قامت قوة من المفرزة المذكورة بمؤازرة دورية من مخفر زفتا بمداهمة المقهى، حيث ضبطت /12/ شخصا يلعبون الميسر.
تم ختم المقهى بالشمع الأحمر، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق مالك المقهى والزبائن بسبب لعب الميسر وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”، ولمخالفة قرار الإقفال العام” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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