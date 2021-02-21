ظريف: “اسرائيل” توسع مفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد بالمنطقة لصناعة القنابل النووية لكن لم نشاهد اي قلق من الجانب الاوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 10:56

ظريف: “اسرائيل” توسع مفاعل ديمونا وهو المركز النووي الوحيد بالمنطقة لصناعة القنابل النووية لكن لم نشاهد اي قلق من الجانب الاوروبي

منذ 9 mins 21 February، 2021
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