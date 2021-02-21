كيف نعزز عدد كريات الدم الحمراء في الجسم؟

يسبب انخفاض عدد كريات الدم الحمراء في الجسم، مرض فقر الدم أو الأنيميا، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.

وينتج الجسم يوميا، الملايين من كريات الدم الحمراء، ذي نخاع العظام، التي تدول حول الجسم لمدة 120 يوما، تم تصل للكبد الذي يدمرها ويعيد تدوير مكوناتها.

– الحديد

يوجد الحديد في اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر، لحوم الأعضاء مثل الكلى والكبد، الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ واللفت، الفواكه المجففة مثل البرقوق والزبيب، الفاصوليا، البقوليات، صفار البيض.

– حمض الفوليك

يوجد في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ واللفت، الفاصوليا، عدس، بازيلاء، المكسرات.

– فيتامين ب 12

يمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، سمك، منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، بيض

النحاس

له دور أساسي في مساعدة كريات الدم الحمراء للوصول إلى الحديد الذي تحتاجه للتكرار، ويوجد في الدواجن، المحار، الكبد، فاصوليا، المكسرات.

– فيتامين أ

يوجد في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ واللفت، البطاطا الحلوة، قرع، جزر، الفلفل الأحمر، الفواكه مثل البطيخ والجريب فروت والشمام

المصدر: وكالات