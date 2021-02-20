العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر (خلية الإعلام الأمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2021 - 23:36

العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر (خلية الإعلام الأمني)

منذ 1 ساعة 20 February، 2021
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