العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر (خلية الإعلام الأمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2021 - 23:36
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وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر (خلية الإعلام الأمني)
منذ 1 ساعة
20 February، 2021
العراق
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