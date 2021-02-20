مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 20-2-2021

لا يتوقفُ شدُّ الحبالِ في لبنان، فهو مزروعٌ في السياسةِ الانَ على جبهةِ التاليفِ المصابِ بالشلل، وفي القضاءِ حيثُ تسببَ ضياعُ الاولوياتِ بهدر الوقتِ الى حينِ تسميةِ القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً في القضية. فكيفَ ستكونُ انطلاقةُ عملِه، ومن اينَ سيبدأ، والى ايِّ درجةٍ ستكونُ مُهمتُه صعبة، وهل سيبادرُ لكشفِ نتائجِ التحقيقاتِ التقنيةِ اللبنانيةِ والاجنبيةِ المحجوبةِ عن الرايِ العامِّ وعن اهالي الشهداءِ والمتضررين؟..

في الصحة، الكباشُ بينَ اجراءاتِ كورونا والتنكرِ لها يسجلُ مرةً اخرى تقدماً للمخالفينَ الذين دفنوا نتائجَ الخروجِ الامنِ من الاقفالِ العامِّ قبلَ اتمامِ مراحلِه الاربع ، ما قد يوقفُ انخفاضَ عددَ الاصاباتِ عندَ نقطةِ السبعةِ في المئة بحسبِ احصاءاتٍ صادرةٍ عن وزارةِ الصحةِ وتعرضُها المنارُ اليوم. وفي المفارقاتِ التي تدفعُ للاسفِ انْ لا يُقدَّرَ لهذهِ النسبةِ ان ترتفعَ جراءَ ممارساتِ التفلتِ برغمِ انطلاقِ قطارِ اللقاح ، ووصولِ مزيدٍ من جرعاتِ فايزر، ورغبةِ لبنانَ في ان يكونَ مقصداً لانتاجِ لقاحِ سبوتنيك الروسي على اراضيه.

وامامَ التعارضِ الثقيلِ بينَ المرجوِّ والواقع، صعوبةُ التنفسِ مستمرةٌ في الاتجاهاتِ كافة، حيثُ تُشهرُ كلُّ انواعِ الاسلحةِ الى صدرِ المواطن ، ومنها الدولارُ الذي لا يَرعوي اللاعبونَ بسعرِه ومن يحركُهم بعصاهُ عن فرضِ عذاباتٍ اكثرَ ايلاماً لحسابِ راحةِ المصارفِ والسياسيينَ والتجارِ معاً..

في المنطقة، التغييرُ الكبيرُ يُطلُّ من مأرب اليمنية، التي تقفُ على اعتابِ تحريرٍ استراتيجيٍ من شأنِه في الزمانِ والمكانِ ان يبدّلَ الكثيرَ من المعادلاتِ ويُقرِّبَ اكثرَ اهلَ العدوانِ الى يومِ الاستسلامِ واعلانِ الهزيمة ، بعدما ثبَتَ لكلِّ احرارِ الارضِ انَ هؤلاءِ ومن يدعمونَ على خطِّ العلاقاتِ معَ كيانِ الاحتلالِ والتطبيعِ معه لم يَحصُدوا الا الانتكاساتِ المتتاليةَ على يدِ حلفائِهم قبلَ الاخرين.

المصدر: قناة المنار