وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 40 وفاة و2323 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2021 - 20:10

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 40 وفاة و2323 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 20 February، 2021
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