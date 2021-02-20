التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على طريق انفاق المطار والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2021 - 16:20

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على طريق انفاق المطار والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 58 mins 20 February، 2021
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