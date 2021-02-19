وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 19:54
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المحقق العدلي القاضي فادي صوان يتبلغ قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار مرفأ بيروت
الشيخ علي الخطيب: لا مناص من إنجاز تفاهم وطني داخلي يفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذية لا مكان فيها للتجاذبات والمناكفات
الشيخ أحمد قبلان: الحل لا يمكن أن يكون إلا في بيروت وليس على مدرج طائرة والفراغ السياسي أخطر على لبنان من عدوان خارجي
لجنة التفتيش في وزارة الصحة داهمت مستودعا للمتممات الغذائية في عين الرمانة بمؤازرة القوى الامنية وختمته بالشمع الاحمر
بعض أصناف المتممات وجدت معبئة ومغلفة بطريقة غير شرعية وصحية ومن دون توافر الشروط الفنية للمحافظة على جودة الدواء
الرئيس الامريكي جو بايدن: جاهزون لإعادة تفعيل التفاوض مع ايران حول البرنامج النووي وفق إطار مجموعة (5 + 1)
الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن الدولي أنّ العقوبات الأممية على إيران التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لا تزال مرفوعة
الخارجية الأميركية: واشنطن وافقت على دعوة أوروبية للمشاركة في محادثات تحضُرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي
واشنطن تخفّف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: الخطوات الرمزية جيدة لكن على واشنطن القيام برفع الحظر لإحياء مجموعة 5+1
وزير الخارجية الإيراني: عندما ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات سنعكس فوراً الإجراءات التي اتخذناها
الكرملين: المبادرة الأميركية بإلغاء طلب إعادة فرض عقوبات دولية على إيران أمر جيد
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: نؤيد خطوات إحياء الاتفاق النووي وأمامنا فرصة مهمة في هذا الاطار
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: كل العمليات العسكرية في كل المسارات تأتي في إطار التصدي لعدوان بدأه الآخرون علينا
السيد الحوثي: المشكلة هي في العدوان وحصار اليمن وموقفنا موقف عدل بكل المعايير الانسانية والاخلاقية والدولية
تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى قتل 4 عسكريين مطلع شباط/فبراير الجاري خلال عملية لمكافحة الإرهاب وسط تونس
تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الأمن الصومالية ومسلحين خلال تظاهرة للمعارضة في العاصمة مقديشو
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقترح أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من لقاحات كورونا الموجودة لديها إلى أفريقيا
مصدر أوروبي: الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته في برنامج كوفاكس لتصل إلى مليار يورو
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن سيتعهد في قمة مجموعة السبع بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس للقاحات كورونا
وزير الحرب الأميركي يؤكد لحلف شمال الأطلسي التزام الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أفغانستان
الكونغرس يطلب من رؤساء فيسبوك وغوغل وتويتر الإدلاء بشهادتهم الشهر المقبل في جلسة استماع تناقش المعلومات المضللة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون في باريس مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود يوم الجمعة والثلوج تلامس الـ 800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 23 mins
19 February، 2021
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