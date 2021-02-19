الهيئة الصحية الاسلامية تنفذ مئات المهمات خلال الـ24 ساعة في مختلف المناطق

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان لها الجمعة ان مراكزها المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية، نفذت 786 مهمة مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهمات على الشكل التالي:

– 80 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 17 حالة وفاة من ناحية (التغسيل والتكفين والدفن).

– 33 خدمة تعقيم.

– 16 نشاط توعوي.

– 738 تدخل منزلي اسعافي.

– 164 مهمة اعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر واوكسيميتر).

– 38 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية.

بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

واشارت الغرفة الى ان “عدد المهام التي نفذتها المديرية في مكافحة جائحة كورونا حتى الان بلغت 4503 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط)، دفن 1331 متوفي بالفيروس من اصل 4206، الى 51953 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام