“الجهاد”: الشعب الفلسطيني متمسك بمقدساته وحقوقه ولن يتنازل عنها

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة “الجماهير الفلسطينية إلى مزيد من التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك لتشكل سياجا بشريا مدافعا عنه في وجه المعتدين وكل من يحاول المساس برمزيته وقدسيته ومكانته”. وأكد على أن “الشعب الفلسطيني متمسك بمقدساته وحقوقه، ولن يتنازل عنها”.

وقال الحساينة إن “أداء عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تساقط الثلوج والظروف الجوية الصعبة ، يدلل على مدى الارتباط العميق والأصيل لجماهير شعبنا بقبلة المسلمين الأولى، كما يبعث برسالة قوية لكل المتآمرين والمطبعين مفادها أن القدس رغم المؤامرة والخذلان ستبقى قبلة الأحرار والثوار”.

المصدر: فلسطين اليوم