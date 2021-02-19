ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أميركا بـ69 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 69 آلفاً، ووفاة أكثر من 2.5 ألف شخص. ووفقاً لبيانات الجامعة، التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام و المصادر المفتوحة الأخرى، فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـفيروس كورونا “كوفيد-19″، في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 69230 إصابة، ووفاة 2542 شخصا .

ووفقاً لبيانات الجامعة، منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل 27 مليوناً و896 ألفاً و703 إصابات بفيروس كورونا المستجد، و493 ألفاً و119 وفاة. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة عالمية.

المصدر: سبوتنيك