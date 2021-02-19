الرئيس دياب رأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنك الدولي: لاعتماد قاعدة بيانات موحدة لتوزيع أموال القرض على العائلات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 14:48

الرئيس دياب رأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنك الدولي: لاعتماد قاعدة بيانات موحدة لتوزيع أموال القرض على العائلات

منذ 12 mins 19 February، 2021
حسان دياب
لبنان

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا لمتابعة مشاريع البنك الدولي، حضره الوزيران زينة عكر ورمزي المشرفية، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معرواي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دائرة الشرق الأوسط السيد ساروج كومارجاه، مسؤولة برنامج البنك الدولي في لبنان السيدة منى كوزي، الخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في البنك الدولي حنين السيد ومحامية البنك الدولي لدائرة الشرق الأوسط ناتاليا روبالينو.
وجرى البحث في قرض البنك الدولي المخصص لدعم العائلات اللبنانية الأكثر فقرا، وآلية تنفيذه وكيفية صرفه.
وشدد الرئيس دياب على “ضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحدة وشفافة لتوزيع أموال القرض على العائلات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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