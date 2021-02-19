الشيخ حسن عبد الله: لا يستطيع طرف ان يتغلب على آخر فلنسرع في الحلول

دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، في تصريح في دار الإفتاء الجعفري في صور، “أهل الحكم في لبنان وأطيافه كافة والقيادات الروحية الى اعتبار نداء الإمام القائد السيد موسى الصدر خلال ندوته في كنيسة الاباء الكبوشيين معادلة تصنع لبنان الذي يعيش تحت سقفه الجميع بنمط الحفاظ على كرامة لبنان وعزته وقوته ووحدته”.

وقال: “في هذا البلد لا يستطيع طرف ان يتغلب على آخر، ولتكن الاجندات الخارجية لمصلحة لبنان وليس على حساب وحدتنا وقوتنا، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نفصل الواقع اللبناني عن المستجدات السياسية والامنية في المنطقة والعالم”.

واعتبر “ان لبنان قيمته بإنسانه، فليرفع الصوت من اجل الوطن والإنسان. ان الضغوط التي تمارس على المؤسسات الدستورية في لبنان لأحداث فراغات تعود سلبياتها على الوطن وتزيد الازمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية ما يجعل المواطن يكفر في آلية ادارة الدولة اللبنانية”.

ودعا المفتي عبدالله الى “الاسراع في الحلول والتوافق على الملفات الخلافية، خصوصا تلك التي تهم الناس”.

وتمنى على وزارة الصحة “الاهتمام بمنطقة صور بدعمها المستشفيات لمواجهة جائحة الكورونا وتأمين اللقاح للجسم الطبي والتمريضي والمسنين والاعلاميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام