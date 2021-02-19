طليس دعا قطاع النقل الى اجتماع: سندرس اتخاذ خطوات لحماية السائقين

دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس قطاع النقل البري الى اجتماع ومؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وقال في بيان “مع انسداد الافق امام الاستقرار العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي الذي يتمثل اولا في تشكيل حكومة ترعى شؤون اللبنانيين، تتوالى الازمات على اللبنانيين لاسيما الاقتصادية والمالية والتي تنعكس على الوضع الاجتماعي للعائلات اللبنانية وذوي الدخل المحدود ومنهم السائقين العموميين، وقد برزت في الآونة الاخيرة بقرار او بغض النظر على تطبيق القوانين وتفلت الأسعار من المحروقات الى المواد الغذائية الى الدواء وصولا الى ربطة خبز الفقراء، ولأن اسعار المحروقات بدأت تتسلل الى ارقام لا طاقة للمواطنين وفي مقدمتهم السائقين على تحملها، ولأن قانون الاعفاء من الرسوم الميكانيكية مر على صدوره في الجريدة الرسمية حوالي الشهر دون ان يدخل حيز التنفيذ ومازال السائقون عرضة لمحاضر الضبط تحت هذا العنوان، ولأن بعض من في الدولة لم يكلف خاطره باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذا القانون، ولأن قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بجائحة كورونا بقيت حبرا على ورق لدى بعض المسؤولين ليدفع ثمنها السائقون العموميون محاضر ضبط واهانة، لأجل كل ذلك وتحضيرا للمواجهة الحقيقية: أدعو قطاع النقل البري الى اجتماع ومؤتمر صحفي الساعة 10,30 من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/2 في مقر الاتحاد العمالي العام لاعلان الموقف والخطوات اللازمة لحماية السائقين من مخالفة المسؤولين للقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام