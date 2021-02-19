#ألمانيا تسجل 9113 إصابة جديدة و508 وفيات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 09:08
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وزارة الصحة اللبنانية: 54 وفاة و2730 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مدعي عام التمييز السابق: لم يكن مطلوباً من القاضي صوان توجيه كتاب لمجلس النواب ولا الإدعاء على نواب قبل رفع الحصانة عنهم
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز: نثمن مواقف السيد حسن نصرالله وتأييده حقوق الدروز بالتمثيل الحكومي ورفع الغبن السياسي عنهم
المكتب السياسي لأنصار الله: المواقف الدولية من التطورات في مأرب غطاء لاستمرار العدوان والحصار ودعم للجماعات الإرهابية
أنصار الله: إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مأرب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بينهما
الاجتماع الأوروبي الأمريكي في باريس يدعو أنصار الله وجميع الأطراف اليمنية إلى انخراط بناء في العملية السياسية
الاجتماع الأوروبي الأميركي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي خطوات جديدة بما فيها الانسحاب من البروتوكول الإضافي
وزير الخارجية الإيراني: على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث دونالد ترامب بدل لوم إيران
محمد جواد ظريف: الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر رداً على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي
الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن الدولي أنّ العقوبات الأممية على إيران التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لا تزال مرفوعة
الخارجية الأميركية: واشنطن وافقت على دعوة وجهها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي
واشنطن تخفّف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك
وزير الحرب الأميركي يؤكد لحلف شمال الأطلسي التزام الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أفغانستان
البيت الأبيض: الرئيس جو بايدن سيتعهد في قمة مجموعة الدول السبع بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس للقاحات كورونا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حل المجلس الشعبي الوطني ويدعو إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة
الخارجية الإثيوبية: ندين بأقوى العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن الأوضاع على الحدود
الخارجية الإثيوبية: الصراع الذي يروج له المكون العسكري في الحكومة السودانية يخدم مصالح طرف ثالث
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الخارجية الألمانية: الخطوات التي اتخذتها إيران مؤخراً تمثل تهديداً لإمكانية عودة واشنطن الى الاتفاق النووي
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حل المجلس الشعبي الوطني ويدعو لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة
الخارجية الإثيوبية: ندين بأقوى العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن الأوضاع على الحدود
الخارجية الإثيوبية: الصراع الذي يروج له المكون العسكري في الحكومة السودانية يخدم مصالح طرف ثالث
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون في باريس مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود يوم الجمعة والثلوج تلامس الـ 800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
#ألمانيا تسجل 9113 إصابة جديدة و508 وفيات بكورونا
منذ 15 mins
19 February، 2021
المانيا
كورونا في المانيا
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