مستشار القائد العام للحرس الثوري: لا يمكن التفاوض مطلقا بشأن الأسلحة التقليدية الدفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2021 - 01:40

مستشار القائد العام للحرس الثوري: لا يمكن التفاوض مطلقا بشأن الأسلحة التقليدية الدفاعية

منذ 32 mins 19 February، 2021
158622776 (1)
ايران - عربي وإقليمي

أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد محمد إسماعيل كوثري، حق ايران في امتلاك الأسلحة التقليدية الدفاعية، مشددا على انه لا يمكن التفاوض بشأنها مطلقا.

وقال العميد كوثري في تصريح الخميس: ان الأسلحة التقليدية الدفاعية حقنا ولا يمكن التفاوض بشأنها مطلقا وهذا أمر متفق عليه.

واضاف: إن إيران لم تسع يوما للحرب وتمتلك مقومات دفاعية لردع أي اعتداء وستدافع بقوة عن أرضها ضد أي عدوان.

وقال العميد كوثري: سنعمل بتعهداتنا النووية المنصوص عليها في الاتفاق فقط في حال أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها بشكل عملي وليس بالتصريحات.

المصدر: وكالة ارنا

التعليقات

ذات صلة