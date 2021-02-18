النشرة المسائية للطقس :أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر العاصفة تدريجياً

صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية للطقس، وفيها:

يستمر تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسّط حيث تتساقط أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر تدريجياً مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمرّ حتى بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعا الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق نهارًا، وتلامس ال ٨٠٠ متر ليلاً.

السبت:

غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٨٠٠ متر .

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام