قوى الامن: توقيف شخص على متن سيارة مسروقة في محلة الشربين/الهرمل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار متابعة القطعات العملانية لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبعد عملية رصْد ومتابعة حثيثة، تمكنت فصيلة الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي من ضبط سيارة نوع “كيا سيراتو” صنع عام 2011 في محلة الشربين وتوقيف سائقها، ويدعى ح. ق. (مواليد عام 2003، سوري). وتبين أن السيارة قد سرقت من مدينة طرابلس بتاريخ 16-2-2021.

باستماعه،اعترف بأنه استلم المركبة الآلية بغية نقلها إلى منطقة القصر الحدودية مقابل مبلغ 2 مليون ل. ل.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام