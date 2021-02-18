العراق: القبض على 3 إرهابيين من ممولي “داعش” غربي نينوى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 21:04

العراق: القبض على 3 إرهابيين من ممولي “داعش” غربي نينوى

منذ 1 ساعة 18 February، 2021
أخبار موقع المنار
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الخميس إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين يقومون بتمويل تنظيم “داعش” في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى.

وقالت الوزارة إنه “بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط العجلة التي يستقلونها”.

وأشارت الوزارة الى ان “الارهابيين يقومون بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى”، وأضافت ان “الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

المصدر: سومرية

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