بريطانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية الخميس، تسجيل 12 آلاف و 057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، بينما توفي 454 شخصا جراء الإصابة بالفيروس. وكانت بريطانيا قد سجلت أمس 12 آلاف و 718 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، 738 حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد أكثر من 4 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 119 ألف 387 حالة وفاة. يذكر أن نحو 16.4 مليون شخص قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، بينما تلقى 537.7 ألف شخص الجرعتين المضادتين للفيروس.

المصدر: سبوتنيك