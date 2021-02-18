الانتخابات الداخلية لحماس تبدأ الجمعة في غزة

من المقرر أن تنطلق غدا الجمعة، المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لاختيار قيادة جديدة لها.

ويشار أنه تتوزع الانتخابات الداخلية لحركة حماس على ثلاثة أقاليم، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم “الخارج” أي خارج فلسطين.

بدورها قالت مصادر في الحركة إن “المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة ستنطلق غدا الجمعة، بعد أن قامت اللجان التحضيرية بإتمام كافة الترتيبات المتعلقة بذلك”، وأوضحت أنه “ستبدأ الانتخابات في قطاع غزة كمرحلة أولى، على أن تتم في إقليم الخارج في وقت لاحق”.

ولفتت المصادر الى أنه “بخصوص الانتخابات في الضفة الغربية، ستتم بآلية معقّدة وحذرة، نظرا للظروف الأمنية وملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبناء الحركة”، وأشارت الى أن “قيادة حماس أوعزت بالإسراع بإجراءات الانتخابات الداخلية، على أن يجري إتمام انتخاب كافة الهيئات القيادية تدريجيا، مع الانتهاء برئاسة المكتب السياسي في نهاية شهر مارس/آذار القادم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية