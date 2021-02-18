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February 18 2021 - 11:56

عز الدين تابع مطالب تجار مدينة صور مع نعمة وحب الله

منذ 8 mins 18 February، 2021
حسن عز الدين
لبنان

أجرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين اتصالا هاتفيا بوزيري الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وبحث معهما في مطالب تجار مدينة صور، لا سيما إيجاد آلية لفتح مؤسساتهم التجارية، حيث اطلَّع من وزير الاقتصاد أن الموضوع قيد البحث بين الوزارات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وتم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تنظم هذا القطاع، حيث سيتم رفعها إلى “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا”.

وأكد النائب عز الدين، بحسب بيان وزعه مكتبه الاعلامي “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحقيق التوازن مع الإجراءات الصحية المطلوبة”، كما أكد “ضرورة التعويض وبخاصة المتضررون من الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات بما يؤمن استمرارية العمل”.

وختم مناشدا “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا، الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المحقة ووضعها موضع التنفيذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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