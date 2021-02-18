عز الدين تابع مطالب تجار مدينة صور مع نعمة وحب الله

أجرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين اتصالا هاتفيا بوزيري الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وبحث معهما في مطالب تجار مدينة صور، لا سيما إيجاد آلية لفتح مؤسساتهم التجارية، حيث اطلَّع من وزير الاقتصاد أن الموضوع قيد البحث بين الوزارات المعنية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وتم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تنظم هذا القطاع، حيث سيتم رفعها إلى “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا”.

وأكد النائب عز الدين، بحسب بيان وزعه مكتبه الاعلامي “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحقيق التوازن مع الإجراءات الصحية المطلوبة”، كما أكد “ضرورة التعويض وبخاصة المتضررون من الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات بما يؤمن استمرارية العمل”.

وختم مناشدا “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا، الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المحقة ووضعها موضع التنفيذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام