انقلاب جيب عسكري للاحتلال بعد توغل شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف

انقلب جيب عسكري “إسرائيلي”، صباح اليوم الخميس، خلال توغل جيبات وآليات الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن 4 جرافات من نوع D9 توغلت انطلاقا من بوابة كيسوفيم في أراضي المواطنين وتتجه شمالا في منطقة وادي السلقا.

وأوضحت المصادر، أن سيارة إسعاف تابعة للاحتلال وصلت إلى منطقة الحدث حيث شهدت انقلاب جيب عسكري قبل قليل قرب بوابة النمر شرق دير البلح وسط قطاع غزة لنقل إصابات من المكان.

كما تمركزت عدد من جرافات وجيبات الاحتلال عند بوابة كيسوفيم العسكرية شرق القرارة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة والجنود يشرعون بفتح البوابة تمهيدا لعملية توغل محدودة وتجريف أراض زراعية.

المصدر: فلسطين اليوم