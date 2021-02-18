التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 10:22
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وزارة الصحة العامة: 60 وفاة و2479 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مصلحة الأرصاد الجوية: العاصفة الثلجية "جويس" تضرب المناطق اللبنانية كافة والثلوج تلامس 700 متر وما دون
الرئيس الإيراني في اتصال مع المستشارة الألمانية: إذا كان الأوروبيون يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي فعليهم إثبات ذلك
ميركل للشيخ روحاني: على إيران إرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة لزيادة فرص الحل الدبلوماسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية في منشأة نطنز
الخارجية الأمريكية: ينبغي على إيران أن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها كما ينبغي ان تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية
الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وايران وتركيا): الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تشكل انتهاكا للقانون الدولي
ظريف: الاجراءات الطوعية ستتوقف في ال 21 من شباط/فبراير وعلى الاطراف الأخرى في الاتفاق النووي العودة إلى تعهداتها
الأمين العام لحلف النيتو: انسحابنا من أفغانستان مشروط بإيفاء طالبان بالتزاماتها وتطبيق بنود اتفاق الدوحة
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
استشهاد امرأة بسكتة قلبية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها لاعتقال ابنها في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
سانا: عملية تبادل أسرى مع كيان العدو الإسرائيلي بوساطة روسية يطلق خلالها سوريان مقابل إفراج سوريا عن فتاة إسرائيلية
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود قرب الحدود الروسية
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: السعودية حليف لبريطانيا وسنبيعها أسلحة إذا احتاجت لذلك
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: نعتقد ان وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسب في اليمن
الأمين العام لحلف النيتو: انسحابنا من أفغانستان مشروط بإيفاء طالبان بالتزاماتها وتطبيق بنود اتفاق الدوحة
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: السعودية حليف لبريطانيا وسنبيعها أسلحة إذا احتاجت لذلك
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: نعتقد ان وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسبا في اليمن
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
منذ 2 ساعة
18 February، 2021
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