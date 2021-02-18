البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو نيته تعزيز التعاون الدفاعي مع “إسرائيل” والتزامه بأمنها

أعلن البيت الأبيض أن” الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل”.

وقال البيت الأبيض في بيان له أن”بايدن أكد لنتانياهو تاريخه الشخصي في الالتزام الثابت بأمن إسرائيل”.

وأضاف أن “بايدن أكد أيضا دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مؤخرا بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي”.

وكان مكتب نتنياهو أكد أن”الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع بايدن شددا خلالها على تعزيز التحالف بين البلدين”.

وجاء في بيان المكتب: “المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة”.

وأضاف: “أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما، والتي تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

المصدر: رويترز+روسيا اليوم