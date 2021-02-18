البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا أهمية التشاور بخصوص إيران والأمن الإقليمي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 01:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بذكرى القادة الشهداء: القادة الشهداء تحملوا كل الظروف لأجل تطوير مشروع المقاومة
السيد نصر الله: أي مواجهة تفرض علينا سنخوضها وبكل وضوح قصف المدن بقصف المدن وضرب القرى بضرب المستعمرات
السيد نصر الله: لعبة الأيام القتالية لعبة خطيرة ولا أحد يستطيع أن يضمن أنها لن تجر الى حرب شاملة
السيد نصر الله: نرفض أي شكل من أشكال التدويل ونرى انه مضر بلبنان بل نراه خطرا على لبنان وعلى مستقبل لبنان
السيد نصر الله: نعتقد ان الجميع يريد تشكيل الحكومة ومن غير المنصف تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية كلها
السيد نصر الله: من واجب القضاء أن يعلن نتيجة التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة
السيد نصر الله: الجيش اليمني اليوم في موقع متقدم والصراخ يتعالى من الطرف الآخر في مأرب بسبب التقدم هناك
وزارة الصحة العامة: 60 وفاة و2479 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
النائب حسين الحاج حسن: حرية الإعلام مصانة بالدستور والقانون والسياسية وكلنا مسؤولون عن حفظ الأمن والاستقرار
مصلحة الأرصاد الجوية: العاصفة الثلجية "جويس" تضرب المناطق اللبنانية كافة والثلوج تلامس 700 متر وما دون
الإمام الخامنئي أمام أهالي تبريز: إيران اليوم قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي وقدراتها ستدحض المؤامرات
الإمام الخامنئي: إيران لن تقبل بعد اليوم بالكلام والوعود الفارغة وتنتظر تحركات إيجابية وهي مستعدة أن تقابلها بمثلها
الرئيس الإيراني في اتصال مع المستشارة الألمانية: إذا كان الأوروبيون يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي فعليهم إثبات ذلك
ميركل للشيخ روحاني: على إيران إرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة لزيادة فرص الحل الدبلوماسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية في منشأة نطنز
الخارجية الأمريكية: ينبغي على إيران أن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها كما ينبغي ان تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية
استشهاد امرأة بسكتة قلبية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها لاعتقال ابنها في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
سانا: عملية تبادل أسرى مع كيان العدو الإسرائيلي بوساطة روسية يطلق خلالها سوريان مقابل إفراج سوريا عن فتاة إسرائيلية
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود قرب الحدود الروسية
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: السعودية حليف لبريطانيا وسنبيعها أسلحة إذا احتاجت لذلك
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: نعتقد ان وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسب في اليمن
الأمين العام لحلف النيتو: انسحابنا من أفغانستان مشروط بإيفاء طالبان بالتزاماتها وتطبيق بنود اتفاق الدوحة
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: السعودية حليف لبريطانيا وسنبيعها أسلحة إذا احتاجت لذلك
السفير البريطاني لدى حكومة عبد ربه منصور هادي: نعتقد ان وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسبا في اليمن
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا أهمية التشاور بخصوص إيران والأمن الإقليمي
منذ 35 mins
18 February، 2021
بايدن
نتانياهو
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