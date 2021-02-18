البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا أهمية التشاور بخصوص إيران والأمن الإقليمي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2021 - 01:02

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا أهمية التشاور بخصوص إيران والأمن الإقليمي

منذ 35 mins 18 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة