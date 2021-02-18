فاوتشي: تطعيم المعلمين قبل فتح المدارس “غير عملي”

اعتبر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا قبل إعادة فتح المدارس،”غير عملي”.

وفي حديث لشبكة “CBS”، قال فاوتشي: “إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إن تطعيم المعلمين يوفر درجة إضافية من الحماية ولكن هذه التطعيمات يجب ألا تكون مطلوبة للعودة إلى التعلم الشخصي”.

وأضاف: “نعم يجب إعطاء الأولوية للمعلمين بشكل مطلق في أخذ اللقاح ولكن إذا كنت ستقول إن كل معلم يحتاج إلى أخذ اللقاح ووضع هذا الأمر كشرط أساسي للعودة إلى المدرسة، فأنا أعتقد بصراحة أن هذا وضع غير عملي، خصوصا أن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض شددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة”.

المصدر: بوليتيكو