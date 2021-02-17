الدفاع المدني حول ما يتم تداوله عن عناصره في مركز كفرعقاب: يواصلون العمل منذ ساعات الصباح الأولى

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بعدم قيام عناصر الدفاع المدني – مركز كفرعقاب بتنفيذ المهام الموكلة اليهم أثناء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان بسبب نقص مادة المازوت، في حين أنهم ما زالوا يواصلون العمل منذ ساعات الصباح الأولى لإتمام عمليات جرف الثلوج وإنقاذ المواطنين المحتجزين على الطرق، وذلك بدعم من فاعليات المنطقة من مسؤولين ومتمولين الذين ساهموا في تأمين المحروقات لتمكينهم من تأدية واجبهم الوطني والإنساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام