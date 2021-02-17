حماس: التلاعب بالسجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة مؤشر خطير

اعتبرت حركة حماس أن “التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك”.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم الاربعاء إن “تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الامنية واطلاق الحريات الانتخابية”.

وأضاف قاسم انه “على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية والضغط لاطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية”، ودعا “لكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في العملية الانتخابية وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي”.

كما ثمن قاسم “جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، داعيا إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات”.

المصدر: فلسطين اليوم