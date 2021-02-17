العراق: الاعلان عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي(ع)

أعلن قائد عمليات سامراء في العراق اللواء الركن جبار الدراجي الأربعاء عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع).

وقال الدراجي إن “الخطة الامنية لمراسيم الزيارة السنوية لذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) حققت نجاحها”، ولفت الى أن “القطعات المشاركة في الخطة هي قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وسرايا السلام”.

واضاف الدراجي ان “أعداد الزائرين من محافظات كافة كانت 3 ملايين و 400 ألف زائر”، ولفت الى ان “العمل كان موحداً من جميع القوات الأمنية”، واوضح انه “لم يتم تسجيل اي خرق امني خلال الزيارة”، مشيرا الى ان “عمليات استباقية نفذت وتم تأمين الزيارة بشكل كبير”.

المصدر: سومرية