علي أصغر خاجي: الاحتلال الأمريكي يواصل نهب نفط سوريا الذي هو من حق شعبها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 16:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بذكرى القادة الشهداء: القادة الشهداء تحملوا كل الظروف لأجل تطوير مشروع المقاومة
السيد نصر الله: أي مواجهة تفرض علينا سنخوضها وبكل وضوح قصف المدن بقصف المدن وضرب القرى بضرب المستعمرات
السيد نصر الله: التحجج بأهداف عسكرية داخل المدن سيقابله قصف أهداف عسكرية داخل مدن العدو
السيد نصر الله: لعبة الأيام القتالية لعبة خطيرة ولا أحد يستطيع أن يضمن أنها لن تجر الى حرب شاملة
السيد نصر الله: نرفض أي شكل من أشكال التدويل ونرى انه مضر بلبنان بل نراه خطرا على لبنان وعلى مستقبل لبنان
السيد نصر الله: نعتقد ان الجميع يريد تشكيل الحكومة ومن غير المنصف تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية كلها
السيد نصر الله: من واجب القضاء أن يعلن نتيجة التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة
السيد نصر الله: الحملة ضد حزب الله أثبتت نتائج عكسية وأثبتت ان الجمهور يزداد تمسكاً بالمقاومة وشعوراً بمظلوميتها
السيد نصر الله: 15 سنة مضت على التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر وكثيرون راهنوا على سقوطه لكنه بقي
السيد نصر الله: الجيش اليمني اليوم في موقع متقدم والصراخ يتعالى من الطرف الآخر في مأرب بسبب التقدم هناك
السيد نصر الله: صمود الفلسطينيين ومحور المقاومة في وجه ترامب نتيجته سقوط صفقة القرن
السيد نصر الله: مقاطعة العدو الإسرائيلي ورفض التطبيع خطوة مهمة ومعبرة جداً عن الانتماء الديني والقومي
السيد نصر الله: 42 سنة على انتصار الثورة الإسلامية في إيران وهذه الجمهورية صمدت وتطورت حتى باتت قوة إقليمية عظمى
سلاح الجو الإسرائيلي ينهي تدريبات مفاجئة أجراها مؤخراً على سيناريو هجوم مفاجئ ضد حزب الله على الحدود الشمالية
رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع وزير الطاقة ريمون غجر الأوضاع العامة وقضايا تتعلق بقطاع الكهرباء
النائب حسين الحاج حسن: حرية الإعلام مصانة بالدستور والقانون والسياسية وكلنا مسؤولون عن حفظ الأمن والاستقرار
مصلحة الأرصاد الجوية: العاصفة الثلجية "جويس" تضرب المناطق اللبنانية كافة والثلوج تلامس 700 متر وما دون
ارتفاع في سعر صفيحة البنزين خمسة وتسعون أوكتان 1600 ليرة لبنانية دفعة واحدة وثمانية وتسعون أوكتان 1700 ليرة
الإمام الخامنئي أمام أهالي تبريز: إيران اليوم قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي وقدراتها ستدحض المؤامرات
الإمام الخامنئي: إيران لن تقبل بعد اليوم بالكلام والوعود الفارغة وتنتظر تحركات إيجابية وهي مستعدة أن تقابلها بمثلها
الإمام الخامنئي: الانتخابات فرصة كبيرة لا يجب أن نضيعها والمشاركة الواسعة ستؤدي إلى استقرار الأمن في البلاد
الإمام الخامنئي: مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات ستبعث على قوة البلاد واستقرارها وستمنع أطماع الأعداء
الرئيس الشيخ روحاني: مستعدون للعودة إلى التزاماتنا وفق الاتفاق النووي فور رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية
الرئيس الشيخ روحاني: الحكومة ملزمة بتطبيق قانون مجلس الشورى للرد على عدم التزام الاطراف المعنية بالاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: الإدارة الأميركية الجديدة تنتهج سياسة الغطرسة السابقة نفسها منذ شهر
استشهاد امرأة بسكتة قلبية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها لاعتقال ابنها في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
سوريا: توافق بين الدول الضامنة خلال اجتماعات "أستانا 15" حول الأزمة السورية على تمديد اتفاق التهدئة في إدلب
وسائل إعلام عراقية: السفارة الأميركية تطلق نيراناً من منظومة الدفاع الجوية في سماء العاصمة بغداد
القوات المسلحة العراقية: الصواريخ التي سقطت على أربيل أطلقت من داخل حدود اقليم كردستان وهو خرق أمني للمنظومة الأمنية
قائد عمليات سامراء يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام
وزير الخارجية الأمريكي: الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحا الآن مع إيران لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدعو الجمهوريين بمجلس الشيوخ لعزل زعيمهم ميتش ماكونيل بعد انتقاده له بشكل لاذع
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
فرانس برس عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
علي أصغر خاجي: الاحتلال الأمريكي يواصل نهب نفط سوريا الذي هو من حق شعبها (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
17 February، 2021
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