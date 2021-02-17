759 مهمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية خلال 24 ساعة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية “ان مراكزها المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة نفذت 759 مهمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.

توزعت على الشكل التالي:

– 99 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة

– تجهيز 15 حالات وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن)

– 18 خدمة تعقيم

– 36 نشاطا توعويا

– 435 تدخلا منزليا اسعافيا

– 124 مهمة اعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

– 32 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية

بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

واشارت الى ان “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية – في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 4371 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط)، ودفن 1298 متوفي بالفيروس من اصل 4290 في لبنان، بالاضافة الى 51891 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة …”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام