عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 شباط 2021

العناوين

الأخبار :



– السيد نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة… والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة

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– مسيحي واحد لرئيس الجمهورية و7 للمكلّف… وجنبلاط و«الثنائي» يسمّيان وزراءهما | تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!

– في 8 سنوات فقط: 7 مليارات دولار أرباح أصحاب المصارف

– قرض البنك الدولي لـ«الأكثر فقراً»: تأجيل النقاش لا يعني التعديل

– واشنطن توكل «المهام القذرة» إلى لندن: لا لإسقاط مأرب

البناء :



– السيد نصرالله: ‏ أفرجوا عن تحقيق المرفأ ‏ ‏لحكومة توازن الأرباح عدداً وحقائب ‏ ‏ التدويل حرب‎‏ المنطقة تتغيّر والعالم ‏يتغيّر ‎‏ صفقة القرن ماتت ‏ زمن محور ‏المقاومة ‏ الكيان سيدفع الثمن

– لقاء خلدة لحكومة 20… و”القوميّ” لدولة مدنيّة… وسجال نيابيّ حول قرض ‏البنك الدوليّ

الديار

– حراك ديبلوماسي داخلي يواكب الدفع الدولي لتشكيل حكومة… وتصعيد ‏درزي

– الحريري يحط اليوم في قطر ويعمم على نوابه وقف السجالات مع ‏العونيين

– استعار الكباش بين “الوطني الحر” و”التقدمي الاشتراكي” : لا خطوط ‏حمراء

اللواء :



– الاتصالات تلجم “الاشتباك الرئاسي”.. وعيون النواب على قرض الفقراء‎!‎

– الحريري إلى الدوحة اليوم.. والسيد نصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً

الجمهورية :



– السيد نصرالله: عُقَد التأليف داخلية.. وحراك ‏فرنسي بنَفَس إيراني

– التأليف ينتظر ضغطاً خارجياً للتسوية

– التضخم يلتهم الرواتب

النهار :



– استدراج الخلاف على الحكومة إلى مناخ طائفي‎!‎

الأنباء :



– الحكومة بعيدة..

– “اللقاء الديمقراطي” مجدداً على خط الحماية الاجتماعية والعدالة: دعم الفقراء وإصلاح القضاء

الاسرار

البناء‎

– قالت مصادر مالية إن نسبة الـ 15% من الودائع التي تشكل الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان انخفضت خلال ‏عام الى أقل من 15 مليار دولار بسبب عمليات السحب التي تمّت لودائع وبيع الشيكات والتحويل من الدولار إلى ‏الليرة بحيث بات لدى المصرف المركزي قرابة 3 مليارات يستطيع التصرف بها لمصلحة خطة الدعم من دون ‏المساس بالاحتياط‎.

– توقعت مصادر على صلة بالاتصالات الدولية الهادفة الى تخفيض التوتر في مسار العودة إلى الاتفاق النووي ‏الإيراني أن يشهد هذا الأسبوع خطوة أميركيّة تتعلق باستثناءات من نظام العقوبات كإشارة إيجابية أملاً بأن ‏تلاقيها إيران بتجميد إجراءات الخروج من الاتفاق المقرّرة الأسبوع المقبل‎.‎

اللواء‎

– استجاب مرجع كبير إلى “رغبة صديقة، باللجوء إلى التهدئة لمنع تفاقم الوضع، وحصول انعكاسات لا تفيد إعادة ‏وصل ما انقطع‎.

– لوحظ حرص مسؤول رسمي على عدم إجراء لقاءات واتصالات سياسية، بعد مبادرة لم يكتب لها النجاح‎..

– تخوف وزير مال سابق من أن يؤدي السعي إلى تناتش قرض البنك الدولي إلى تأخيره أو إلغائه‎!‎

النهار

– يلاحظ أنّ رئيس حزب ونائباً هو من يتولى في معظم الأحيان طرح المؤتمر التأسيسي‎.‎

– وزير سابق، انشأ حركة مدنية باهداف سياسية، اوكل الى اشخاص مهمة تركيب فيديوهات مجتزأة ومركبّة ‏لاستهداف رئيس لجنة نيابية اساسية، ومحاولة ضرب مصداقيته لدى الرأي العام‎.‎

– تبعا لما ورد في “اسرار الالهة” امس ذكرت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” انها لم تنقل كلمة الرئيس سعد ‏الحريري مباشرة الاحد الماضي التزاما منها لقرار تنفذه منذ انفجار مرفأ بيروت بالإمتناع عن النقل المباشر لكل ‏الخطابات والمؤتمرات الصحافية للسياسيين اللبنانيين‎.‎

– سُجّلت برودة واضحة عبر تدني مشاركة محازبين وأنصار في مناسبات يقيمها بعض الأحزاب، وذلك على خلفية ‏تردي الأوضاع المعيشية وترهل العمل الحزبي‎.‎

– جاء رد عميد متقاعد مرشح الى الانتخابات ردا على فيديو مسرب سجّل في منزله مع احد رجال الدين من ‏اصحاب السوابق غير مقنع للرأي العام اللبناني واسقط هيبة الرجل وحظوظه النيابية‎.‎

الأنباء

– دولة فاعلة أبلغت قيادات لبنانية أن عاصمة مؤثرة لم تبلّغ بعد جهة محلية بقرارها حيال استحقاق داهم‎.‎

– ملف أمني حسّاس حضر في كلمة مرجع سياسي بطريقة غير مباشرة، دون تسميته بشكل صريح‎.‎

الجمهورية

– يتردّد في منطقة شمالية أن رئيس حركة سياسية يفكر جدياً بترشيح رجل أعمال من عائلته اذا ما حصلت ‏الإنتخابات الفرعية ولم يعرف بعد ما سيكون عليه موقف نائب سابق كان حليفاً له في الإنتخابات الأخيرة من ‏الموضوع‎.‎

– تبيّن لجهات رسمية أنّ وضع مؤسسة دولية يدها على إحدى الوزارات وتنفيذ مشروع حيوي فيها بمئات ملايين ‏الدولارات تمّ بعد رشوة الوزير المختصّ ببعض التوظيفات في هذا المشروع‎.‎

– وعدت مرجعية أمنية السعي بكل الوسائل توصلاً الى كشف حقيقة ما جرى في حادث أمني خطير في الأيام القليلة ‏المقبلة‎.‎

المصدر: صحف