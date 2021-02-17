عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 شباط 2021

العناوين
الأخبار :
– السيد نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة… والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة
– مسيحي واحد لرئيس الجمهورية و7 للمكلّف… وجنبلاط و«الثنائي» يسمّيان وزراءهما | تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!
– في 8 سنوات فقط: 7 مليارات دولار أرباح أصحاب المصارف
– قرض البنك الدولي لـ«الأكثر فقراً»: تأجيل النقاش لا يعني التعديل
– واشنطن توكل «المهام القذرة» إلى لندن: لا لإسقاط مأرب
البناء :
– السيد نصرالله: أفرجوا عن تحقيق المرفأ لحكومة توازن الأرباح عدداً وحقائب التدويل حرب المنطقة تتغيّر والعالم يتغيّر صفقة القرن ماتت زمن محور المقاومة الكيان سيدفع الثمن
– لقاء خلدة لحكومة 20… و”القوميّ” لدولة مدنيّة… وسجال نيابيّ حول قرض البنك الدوليّ
الديار
– حراك ديبلوماسي داخلي يواكب الدفع الدولي لتشكيل حكومة… وتصعيد درزي
– الحريري يحط اليوم في قطر ويعمم على نوابه وقف السجالات مع العونيين
– استعار الكباش بين “الوطني الحر” و”التقدمي الاشتراكي” : لا خطوط حمراء
اللواء :
– الاتصالات تلجم “الاشتباك الرئاسي”.. وعيون النواب على قرض الفقراء!
– الحريري إلى الدوحة اليوم.. والسيد نصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً
الجمهورية :
– السيد نصرالله: عُقَد التأليف داخلية.. وحراك فرنسي بنَفَس إيراني
– التأليف ينتظر ضغطاً خارجياً للتسوية
– التضخم يلتهم الرواتب
النهار :
– استدراج الخلاف على الحكومة إلى مناخ طائفي!
الأنباء :
– الحكومة بعيدة..
– “اللقاء الديمقراطي” مجدداً على خط الحماية الاجتماعية والعدالة: دعم الفقراء وإصلاح القضاء
الاسرار
البناء
– قالت مصادر مالية إن نسبة الـ 15% من الودائع التي تشكل الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان انخفضت خلال عام الى أقل من 15 مليار دولار بسبب عمليات السحب التي تمّت لودائع وبيع الشيكات والتحويل من الدولار إلى الليرة بحيث بات لدى المصرف المركزي قرابة 3 مليارات يستطيع التصرف بها لمصلحة خطة الدعم من دون المساس بالاحتياط.
– توقعت مصادر على صلة بالاتصالات الدولية الهادفة الى تخفيض التوتر في مسار العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أن يشهد هذا الأسبوع خطوة أميركيّة تتعلق باستثناءات من نظام العقوبات كإشارة إيجابية أملاً بأن تلاقيها إيران بتجميد إجراءات الخروج من الاتفاق المقرّرة الأسبوع المقبل.
اللواء
– استجاب مرجع كبير إلى “رغبة صديقة، باللجوء إلى التهدئة لمنع تفاقم الوضع، وحصول انعكاسات لا تفيد إعادة وصل ما انقطع.
– لوحظ حرص مسؤول رسمي على عدم إجراء لقاءات واتصالات سياسية، بعد مبادرة لم يكتب لها النجاح..
– تخوف وزير مال سابق من أن يؤدي السعي إلى تناتش قرض البنك الدولي إلى تأخيره أو إلغائه!
النهار
– يلاحظ أنّ رئيس حزب ونائباً هو من يتولى في معظم الأحيان طرح المؤتمر التأسيسي.
– وزير سابق، انشأ حركة مدنية باهداف سياسية، اوكل الى اشخاص مهمة تركيب فيديوهات مجتزأة ومركبّة لاستهداف رئيس لجنة نيابية اساسية، ومحاولة ضرب مصداقيته لدى الرأي العام.
– تبعا لما ورد في “اسرار الالهة” امس ذكرت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” انها لم تنقل كلمة الرئيس سعد الحريري مباشرة الاحد الماضي التزاما منها لقرار تنفذه منذ انفجار مرفأ بيروت بالإمتناع عن النقل المباشر لكل الخطابات والمؤتمرات الصحافية للسياسيين اللبنانيين.
– سُجّلت برودة واضحة عبر تدني مشاركة محازبين وأنصار في مناسبات يقيمها بعض الأحزاب، وذلك على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وترهل العمل الحزبي.
– جاء رد عميد متقاعد مرشح الى الانتخابات ردا على فيديو مسرب سجّل في منزله مع احد رجال الدين من اصحاب السوابق غير مقنع للرأي العام اللبناني واسقط هيبة الرجل وحظوظه النيابية.
الأنباء
– دولة فاعلة أبلغت قيادات لبنانية أن عاصمة مؤثرة لم تبلّغ بعد جهة محلية بقرارها حيال استحقاق داهم.
– ملف أمني حسّاس حضر في كلمة مرجع سياسي بطريقة غير مباشرة، دون تسميته بشكل صريح.
الجمهورية
– يتردّد في منطقة شمالية أن رئيس حركة سياسية يفكر جدياً بترشيح رجل أعمال من عائلته اذا ما حصلت الإنتخابات الفرعية ولم يعرف بعد ما سيكون عليه موقف نائب سابق كان حليفاً له في الإنتخابات الأخيرة من الموضوع.
– تبيّن لجهات رسمية أنّ وضع مؤسسة دولية يدها على إحدى الوزارات وتنفيذ مشروع حيوي فيها بمئات ملايين الدولارات تمّ بعد رشوة الوزير المختصّ ببعض التوظيفات في هذا المشروع.
– وعدت مرجعية أمنية السعي بكل الوسائل توصلاً الى كشف حقيقة ما جرى في حادث أمني خطير في الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: صحف