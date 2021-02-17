اوجيرو: صيانة كابل IMEWE من المزود الفرنسي أدت لتوقفه عن العمل وأثرت في 20 % من مستخدمي الإنترنت .. نعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 00:08

اوجيرو: صيانة كابل IMEWE من المزود الفرنسي أدت لتوقفه عن العمل وأثرت في 20 % من مستخدمي الإنترنت .. نعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة

منذ 20 mins 16 February، 2021
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