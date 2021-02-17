الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة فوق منطقة الوزاني(اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 00:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بذكرى القادة الشهداء: القادة الشهداء تحملوا كل الظروف لأجل تطوير مشروع المقاومة
السيد نصر الله: أي مواجهة تفرض علينا سنخوضها وبكل وضوح قصف المدن بقصف المدن وضرب القرى بضرب المستعمرات
السيد نصر الله: التحجج بأهداف عسكرية داخل المدن سيقابله قصف أهداف عسكرية داخل مدن العدو
السيد نصر الله: لعبة الأيام القتالية لعبة خطيرة ولا أحد يستطيع أن يضمن أنها لن تجر الى حرب شاملة
السيد نصر الله: جيش العدو خلال كل حروبه دمر مدنا وقتل الآلاف والآن يحاول رئيس أركانه ان يظهر ملتزماً بالقانون الإنساني
السيد نصر الله: أي كلام عن فرض قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة الى الحرب والخراب ولمجيء احتلال الى لبنان
السيد نصر الله: نرفض أي شكل من أشكال التدويل ونرى انه مضر بلبنان بل نراه خطرا على لبنان وعلى مستقبل لبنان
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نواصل العمل من أجل زيادة الضغط على قيادة أنصار الله
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: نحن من يدعو لعمل سياسي بناء وناجح بعد وقف شامل للعدوان وفك الحصار
محمد عبد السلام: من خلال تجاربنا لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار وعلى المعتدي إيقاف عدوانه
الخارجية الأمريكية: وافقنا على بيع صواريخ ومعدات لمصر بقيمة 197 مليون دولار والصفقة تدعم أمننا القومي
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نريد أن نعرف ما حدث في أربيل ونحتفظ بحق الرد في المكان والزمان الذي نختار
المتحدثة باسم البيت الأبيض: البيت الأبيض غاضب من الهجوم الذي أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 5 أمريكيين
رويترز: وكالة الطاقة الذرية اقترحت زيارة مديرها لإيران للبحث عن حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة المراقبة الأساسية
الرئيس الإيراني لنظيره السويسري: الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى إدارة بايدن رفع كافة العقوبات لإعادة الاتفاق النووي
الشيخ حسن روحاني: الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو انطلاق محادثات يمنية يمنية تؤدي لاستقرار الأمن والسلام
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جرافات الإحتلال الإسرائيلي تهدم منزلاً في رأس العامود بالقدس المحتلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة فوق منطقة الوزاني(اعلام العدو)
منذ 1 ساعة
16 February، 2021
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