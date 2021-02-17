الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة فوق منطقة الوزاني(اعلام العدو) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 00:06

الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة فوق منطقة الوزاني(اعلام العدو)

منذ 1 ساعة 16 February، 2021
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