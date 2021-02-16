ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أميركا بـ 52 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 52 آلف، ووفاة أكثر من ألف شخص. ووفقا لبيانات الجامعة، في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 52685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 985 وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل أكثر من 27.6 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 486 ألف وفاة.

هذا وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الإثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد -19″ المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي. الأسبوع الماضي تم تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر [من العام الماضي]”.

ووفقا له، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيًا انخفض إلى النصف تقريبًا خلال خمسة أسابيع. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: سبوتنيك